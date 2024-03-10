Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

        Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Kümbet Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.

        Çifteoluk mevkisindeki pazar alanında dün gece yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Giresun'da MHP aday tanıtım programı düzenlendi
        Giresun'da MHP aday tanıtım programı düzenlendi
        Giresun'da evin balkonunda bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
        Giresun'da evin balkonunda bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'da açılış ve temel atma töreninde...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'da açılış ve temel atma töreninde...
        Bakan Kacır: Başkalarının hayal bile edemeyeceği projeleri çeyrek asra sığd...
        Bakan Kacır: Başkalarının hayal bile edemeyeceği projeleri çeyrek asra sığd...
        Gönüllü çıraklığını yaptığı ustasından öğrendiği bıçakçılığı geleceğe taşıy...
        Gönüllü çıraklığını yaptığı ustasından öğrendiği bıçakçılığı geleceğe taşıy...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'da aday tanıtım toplantısında kon...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'da aday tanıtım toplantısında kon...