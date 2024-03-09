Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Giresun'da açılış ve temel atma töreninde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek kişi başına düşen milli gelirimizi 13 bin 110 dolara, ülkemizin toplam milli gelirini ilk kez 1 trilyon doların üzerine, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık." dedi.

Kacır, Giresun Ticaret Borsası yerleşkesindeki Gıda Test ve Analiz Merkezi'nin (GATAM) açılışında, Avrupa Birliği ile ortak finanse ettikleri GATAM'ı, "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında desteklediklerini söyledi.

Şehre yakışır modern merkezin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyen Kacır, tesisin hayata geçirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Bakan Kacır, stratejik önemi her geçen gün artan gıda sanayisinin 26,5 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracatında en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Gıda sektörünün teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümüne öncülük eden 57 AR-GE merkezi ve Türkiye'nin dört bir yanına kurdukları teknoparklar bünyesinde 612 teknoloji girişimini desteklediklerini ifade eden Kacır, "TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör AR-GE destek programları kapsamında son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 26 projeye ve bu alanda araştırmalarını sürdüren 1548 bilim insanı ve gencimize 11 milyar liradan fazla destek sunduk." diye konuştu.

Kacır, fındığın Türkiye'nin tarım alanındaki en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olduğunun altını çizerek, dünya fındık üretiminde lider konumda olan Türkiye'nin geçen yıl fındık ihracatının 2 milyar dolara yakın düzeyde gerçekleştiğini anımsattı.

Fındığın üretiminde Türkiye'nin rekabet gücünü korumak ve daha fazla katma değer oluşturmak için yeni altyapılar kurduklarını anlatan Kacır, "2 milyon 700 bin avro bütçe ile hayata geçirdiğimiz Giresun GATAM'da kurulan altyapı sayesinde, aflatoksin gibi ileri seviye tetkikler ve mikrobiyolojik analizlerin yanı sıra bölgede daha önce yapılamayan ağır metal ve pestisit testlerini işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, kurulum çalışmaları devam eden fındık kurutmaya yönelik pilot ölçekli mobil fındık kurutma sistemi ile de hasat sezonundaki yağışlardan dolayı fındık üreticilerin ürünlerinin en az düzeyde zarar görmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kacır ve protokol üyeleri, açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulundu.

- Yeni tesislerle birlikte Giresun 2. OSB'de istihdam 3 bin 500'e yaklaştı

Bakan Kacır, daha sonra Bulancak ilçesindeki Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Giresun Teknopark ile 6 fabrikanın açılış, 4 fabrikanın da temel atma törenine katıldı.

Teknopark sayısını 22 yılda 2'den 101'e yükselttiklerini belirten Kacır, yine destekledikleri 1298 AR-GE ve 327 tasarım merkezi ile ülkede yüksek teknolojili üretim kapasitesi inşa ettiklerini vurguladı.

Kacır, kurdukları bu altyapının neticelerini gördüklerini, meyvelerini aldıklarını ifade ederek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek kişi başına düşen milli gelirimizi 13 bin 110 dolara, ülkemizin toplam milli gelirini ilk kez 1 trilyon doların üzerine, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık." dedi.

Girişimcilik ekosisteminin milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişimi çıkardığını vurgulayan Kacır, bunların 6'sının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AR-GE teşvikleriyle başarıya ulaştığına işaret etti.

Giresun 2. OSB bünyesinde orman ürünlerinden savunma, mobilyadan gıda sanayisine farklı sektörlerde faaliyet gösteren 6 üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini, 4 üretim tesisinin de temelini attıklarını belirten Kacır, bu tesislerle birlikte Giresun 2. OSB'de istihdamın 3 bin 500'e yaklaşacağını dile getirdi.

Kacır, 1275 metrekare kiralanabilir alana sahip Giresun Teknopark'ta şehrin katma değerli ve teknoloji odaklı kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracaklarını vurgulayarak, Bakanlık olarak şimdilik 46 milyon liraya yakın destekle altyapıyı güçlendirdiklerini ve ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ve diğer ilgililer katıldı.