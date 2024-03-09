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        Giresun'da evin balkonunda bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde evin balkonunda bulunan baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:58
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        Giresun'da evin balkonunda bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde evin balkonunda bulunan baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince teslim alındı.

        İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden Sedat ve Yasemin Dündar çifti, 3 gün önce evlerinin balkonunda iki baykuş yavrusu buldu. Yavruları besleyen çift, durumu DKMP Giresun Şube Müdürlüğüne iletti.

        Dündar ailesinin evine gelen ekipler, baykuş yavrularını teslim aldı.

        Baykuşları eşiyle besleyen Sedat Dündar, AA muhabirine, önceki gün akşam saatlerinde balkondaki çiçeklerin yanında baykuş yavrusu gördüklerini söyledi.

        Yavruyu görünce şaşırdıklarını ifade eden Dündar, "Onu içeriye aldık, aradan yarım saat geçti, bir tane daha yavru baykuş balkona geldi." dedi.

        Dündar, karton kutuya koydukları yavruları beslemeye çalıştıklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar bilgi edinmeye çalıştık ne yerler, ne içerler diye. Onların yiyebilecekleri şeylerden aldık. 3 gün evimizde misafir kaldılar. Daha önce hiç yakından baykuş görmemiştik. Aslında kısa sürede aileden birisi gibi oldular, çocuklar da çok mutlu oldu." diye konuştu.

        Baykuş yavrularının balkona nasıl geldiğini anlamadıklarını ifade eden Dündar, "Biz biraz balkonda tuttuk belki annesi gelir sahip çıkar, alır götürür diye ama annesi gelmedi. Bir gün boyunca başka bir baykuşun sesini daha duyduk ama balkona gelen başka bir baykuş olmadı." dedi.

        Baykuş yavruları, bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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