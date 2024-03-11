Giresun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Balcana köyünde, Çeşminaz Gül'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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