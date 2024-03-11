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        Giresun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:24
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        Giresun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Balcana köyünde, Çeşminaz Gül'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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