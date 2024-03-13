Giresun'da define kazısı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçe kırsalında B.K, E.K, H.K. ve N.K'yi izinsiz kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda kazma, kürek, dedektör ve define aramada kullanıldığı değerlendirilen 4 çubuğa da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.