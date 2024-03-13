Giresun'da define kazısı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda kazma, kürek, dedektör ve define aramada kullanıldığı değerlendirilen 4 çubuğa da el konuldu.

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