Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da define kazısı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da define kazısı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, ilçe kırsalında B.K, E.K, H.K. ve N.K'yi izinsiz kazı yaparken yakaladı.

        Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda kazma, kürek, dedektör ve define aramada kullanıldığı değerlendirilen 4 çubuğa da el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        DSİ'den Giresun'a 21 yılda 14,3 milyar liralık yatırım
        DSİ'den Giresun'a 21 yılda 14,3 milyar liralık yatırım
        Erbakan: Önce 31 Mart'ta yerel seçimlerde, arkasından da 2028'de iktidar ol...
        Erbakan: Önce 31 Mart'ta yerel seçimlerde, arkasından da 2028'de iktidar ol...
        Espiye ve Eynesil'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Espiye ve Eynesil'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
        Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı
        Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı
        Giresun'da öğrenci servisi şarampole devrildi; 11 yaralı
        Giresun'da öğrenci servisi şarampole devrildi; 11 yaralı