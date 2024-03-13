Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Araçta bulunan M.Ü. ve C.K. gözaltına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 7,65 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

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