Espiye'de şehitlik anıtı törenle açıldı
Giresun'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde şehitlik anıtı düzenlenen törenle açıldı.
İlçeye bağlı Sakarya köyünün Tepe Çubuk mevkisinde 12 şehidin adı ve Türk bayrağının yer aldığı anıtın açılışına, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve davetliler katıldı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen muhtar Nurullah Turan, anıtın yapılmasına katkı sağlayanlara plaket verdi.
İlçe Müftüsü Gülbe'nin dua etmesinin ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.
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