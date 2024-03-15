Espiye'de şehitlik anıtı törenle açıldı

İlçeye bağlı Sakarya köyünün Tepe Çubuk mevkisinde 12 şehidin adı ve Türk bayrağının yer aldığı anıtın açılışına, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.