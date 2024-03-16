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        CHP'nin Giresun'da aday ve proje tanıtım toplantısı düzenlendi

        Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca proje ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:12
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        CHP'nin Giresun'da aday ve proje tanıtım toplantısı düzenlendi
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        Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca proje ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda organize edilen programda, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla yan yana olan, herkesin derdiyle dertlenen bir kişi olduğunu söyledi.

        Milletvekilleri olarak TBMM'de, yerel yönetimlerin ise kentlerde ülke için çalışacağını ifade eden Işık, "Emin olun ki aydınlık günler yakın. Hak, hukuk, adaletin tesis edildiği güzel günler kapıda. Hele bir 31 Mart'tan çıkalım gerisi kolay." dedi.

        Başkan adayı Köse ise vadettikleri projenin gerçekçi nitelikte olduğunu belirterek, sadece kentin ve vatandaşın ihtiyacı olan konulara değindiklerini, proje oluştururken vatandaşlardan gelen önerileri de dikkate aldıkları kaydetti.

        Toplantıya, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ile partililer katıldı.

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