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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 30-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:56
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 30-25 mağlup etti.

        Görele Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 19-12 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve salondan 30-25 galip ayrıldı.

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