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        Giresunspor - Şanlıurfaspor: 0-6

        STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Sabri ÖğeGİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:15
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        Giresunspor - Şanlıurfaspor: 0-6
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Sabri Öğe

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Alperen Köşker), Kadir Seven, Faruk Can Genç, Enishan Ceylan (Dk. 63 Arda Kabaca), Furkan Kütük, Şahin Dik (Dk. 75 Emre Nizam), Talha Ülvan, Şenel Hami Aydemir (Dk. 46 Muhammet Turhan) (Dk. 75 Mert Han Kurt)

        ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Alexis, Mboula (Dk. 80 Mehmet Yiğit), Barış Gök, Begic (Dk. 71 Landel), Dening (Dk. 80 Muhammed Kiprit), Emre Gültekin (Dk. 44 Cumali Bişi), İshak Çakmak, Aldair (Dk. 71 Barış Ekinciler), Paixao

        GOLLER: Dk. 15 Begic, Dk. 34 Emre, Dk. 37 ve 56 Paixao, Dk. 77 Dening, Dk. 83 Mehmet (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Enishan Ceylan, Mehmet Keskin, Arda Kabaca (Giresunspor)- Mboula (Şanlıurfaspor)

        1'nci Ligin 27’nci haftasında Giresun’da oynanan maçta Giresunspor, Şanlıurfaspor’a 6-0 mağlup oldu.

        15’inci dakikada Giresunspor ceza sahasında bulunan Begic, altı pasa gelen topa sağ ayağıyla filelere gönderdi: 0-1.

        23’üncü dakikada Faruk Can Genç’in kullandığı serbest atışta kaleye doğrudan giden top, sol köşeden direği sıyırıp auta gitti.

        31’inci dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu sahip olduğu topla ceza sahasına girmeden sert vurdu. Topu kaleci Alperen Uysal güçlükle üstten kornere çeldi.

        34’üncü dakikada Emre Gültekin, orta sahadan gelen topu ceza sahasında kontrol ettikten sonra topu köşeye göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

        37’inci dakikada Paixao, ceza sahasında oluşan karambolde topu filelerle buluşturdu: 0-3.

        İlk yarı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        56’ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa yatarak vuran Paixao köşeden ağları buldu: 0-4.

        77’nci dakikada Landel ile kontra atağa çıktı. Landel kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı anda topu daha boş pozisyonda bulunan Deninge’e attı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

        83’üncü dakikada sol uzak kale direğine yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

        Karşılaşmayı konuk ekip Şanlıurfaspor 6-0 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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