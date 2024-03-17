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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:08 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Sabri Öğe

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Alperen Köşker), Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 63 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük, Şahin Dik (Dk. 74 Emre Nizam), Şenel Hami Aydemir (Dk. 46 Muhammet Turhan (Dk. 75 Mert Han Kurt))

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula (Dk. 80 Mehmet Yiğit), Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Dk. 80 Muhammed Kiprit), Begic (Dk. 71 Landel), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 44 Cumali Bişi), Aldair (Dk. 71 Barış Ekincier), Paixao

        Goller: Dk. 15 Begic, Dk. 34 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 ve 56 Paixao, Dk. 77 Dening, Dk. 83 Mehmet Yiğit (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Enishan Ceylan, Dk. 77 Mehmet Keskin, Dk. 90 Furkan Arda Kabaca (Bitexen Giresunspor), Dk. 72 Mboula (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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