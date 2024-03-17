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        Giresun'da ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı fındıkla lezzetlenen kadayıf

        Giresun'da üretilen tombul fındıkla lezzetlendirilen sütlü kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı ramazanda damakları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:47
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        Giresun'da ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı fındıkla lezzetlenen kadayıf
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        Giresun'da üretilen tombul fındıkla lezzetlendirilen sütlü kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı ramazanda damakları tatlandırıyor.

        Kentte yıl boyunca üretilen kadayıf tatlısının tüketimi, yaz mevsiminde turist ve gurbetçilerin, ramazanda ise yöre halkının ilgisiyle artıyor.

        Kadayıf ve fındık ezmesinin yoğurulup kıvam verilmesiyle üretilen fındık ezmeli kadayıf tatlısı, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu üzerine 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

        Yoğun fındık kıvamıyla ön plana çıkan bu lezzet, kentin en çok rağbet gören tatlıları arasında yerini aldı.

        Sütlü kadayıf ise kıyılmış fındık, süt ve tereyağı kullanılarak yapılıyor. İçerisine ve üst kısmına kıyılmış fındık katılıp hazırlanan tatlı, az sayıda usta tarafından istenilen lezzet ve kıvamda üretiliyor.

        Bulancak ilçesinde 49 yıllık kadayıf ustası Ömer Patar, AA muhabirine, dede mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

        Mesleği babasından öğrendiğini ifade eden 65 yaşındaki Patar, çeyrek asra yakındır işini severek yaptığını ifade etti.

        Patar, sütlü kadayıfın Giresun'un önemli bir lezzeti olduğunu dile getirdi. Üretimini yaptıkları kadayıf tatlısının tadı ve kıvamıyla diğer kadayıf çeşitlerinden ayrıldığını belirten Patar, "Her iki tatlıyı da yapan usta çok yok. Aynı tadı tutturmak çok zor, Giresun dışında da tezgahlarda bu tatlılardan bulabilirsiniz ama aynı lezzette olmaz." dedi.

        - Ramazanda tatlı satışları 4 kat artıyor

        Patar, fındık ezmeli kadayıfın son 10 yıldır rağbet gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Fındık ezmeli kadayıf tatlısı, fındık ezmesi ile kadayıf yoğurulup harmanlanıp bir gün dinlendirildikten sonra müşteriye servis ediliyor. Fındık ezmesi, süt ve kadayıfın birbiriyle kaynaşmasından dolayı bu lezzet ortaya çıkıyor. İstanbul, Mersin ve İzmir gibi şehirlerden isteyenler çok oluyor, kargo biraz sıkıntı oluyor biz de uçakla gönderiyoruz."

        Ramazanda tatlı satışlarının normalin 4 katına çıktığına dikkati çeken Patar, bu ay tam kapasite üretimle çalıştıklarını belirtti.

        Ömer Patar, yazın ilçeye gelen turistlerin tatlıyı beğenerek tükettiğini, giderken de paket yaptırıp götürmelerinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini anlattı.

        Kadayıf yapımında Giresun kalite fındığın önemine değinen Patar, özellikle Bulancak, Tirebolu ve Espiye'de üretilen fındıkları kullanmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        - "Ramazanda iki günde bir kez çayın yanında bolca tüketiyoruz"

        Tatlıyı ramazanda sofrasından eksik etmeyen Ergün Aslan, özellikle sütlü ve fındıklı kadayıfı diğer tatlılardan daha çok sevdiğini söyledi.

        Sütlü tatlının sindiriminin daha kolay olduğunu belirten Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biraz daha hafif bir tatlı. Diğer kadayıf tatlıları biraz ağır geliyor, pek tüketemedim. Bu ayrı bir lezzet, konuşarak anlatılmaz, mutlaka tadılmalı. Ramazanda iki günde bir kez çayın yanında bolca tüketiyoruz. Sütlü, tereyağlı olması, üzerindeki fındığı her şeyi kıvamında yani gerçekten keyifle yiyorsunuz."

        Aslan, fındık ezmeli kadayıf tatlısının ise çok farklı bir lezzet olduğuna işaret ederek, "Sanki fındığı dolu dolu ağzına atıp tüketiyorsun. Mutlaka herkesin denemesi gerekir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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