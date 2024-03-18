Giresunspor'da galibiyet özlemi 16 maça çıktı

Kendi evinde 13 maçta rakipleri önünde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 3 kez berabere kaldı, 9 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Doğu Karadeniz temsilcisi, iç saha maçlarında da istediği performansı bu sezon gösteremedi.

Ligde geride kalan 27 haftada sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibinde, galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

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