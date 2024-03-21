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        Bitkileri ve hastalıklarını tanıyan uygulama 35 ülkede kullanılıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun Teknopark'ta faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği bitki ve bitki hastalıklarını tanıma uygulaması, ABD başta olmak üzere 35 ülkede kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:34
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        Bitkileri ve hastalıklarını tanıyan uygulama 35 ülkede kullanılıyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun Teknopark'ta faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği bitki ve bitki hastalıklarını tanıma uygulaması, ABD başta olmak üzere 35 ülkede kullanılıyor.

        Giresunlu yazılımcı 39 yaşındaki Emrah Kara, sektörde uzun yıllar çalışmasının ardından Bulancak ilçesinde 2 yıl önce Blacke Teknoloji firmasını kurdu.

        Annesinin bitki bakımıyla ilgili ihtiyacını karşılamak isteyen Kara, bitki ve bitki hastalıklarını tanıyan yapay zeka destekli "Plantiary" uygulamasını geliştirdi. İlerleyen zamanda daha da geliştirilerek kullanıcılara sunulan uygulama, bir yılda çoğunluğu ABD'de olmak üzere 35 ülkede 500 bin kullanıcıya ulaştı.

        Uygulama, fotoğrafı çekilip taranan bitkinin adı, türü, hangi sıcaklık derecesinde yetiştiği, sulama zamanları gibi birçok bilgiyi sunuyor. Uygulama ayrıca bitkinin üzerinde çeşitli etkenlerle ortaya çıkan hastalıklarla ilgili kullanıcıya bilgi veriyor.

        Yaklaşık 6 aydır, sahibi olduğu firma ile Giresun Teknoparkta faaliyetlerini sürdüren Kara, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için de benzer bir uygulama üzerinde çalışmayı planlıyor.

        Emrah Kara, AA muhabirine, evde bitki bakan kişilere ve profesyonel bitki yetiştiricilerine tüm konularda çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        Uygulamanın içeriğinde 50 binin üzerinde bitki olduğunu aktaran Kara, "Bitkiyle ilgili birçok bilgiyi veriyor. Sulama, gübreleme, saksı değişimi gibi aksiyonlar için hatırlatıcılar kuruyor, zamanı geldiğinde kullanıcıya uyarı veriyor." dedi.

        - "Yaklaşık 200'ün üzerinde hastalığı tanıyabiliyor"

        Kara, çekilen fotoğraftan yapay zeka desteği ile bitkinin yapraklarındaki hastalıkların tanımlandığını ifade ederek, "Uygulama, olası hastalıklar, olası belirtiler ve bunların tedavi yöntemlerini size sunuyor. Birkaç tane öneri verdiğinde istediğiniz önerinin detaylarına ulaşıp bitkinin tedavisiyle ilgili gerekli aksiyonları almaya başlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 200'ün üzerinde hastalığı tanıyabiliyor." diye konuştu.

        Uygulamanın, bitki bakan kişilerin en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden Kara, bu konuda kullanıcıların çok fazla bilgi edinme imkanı olduğunu aktardı.

        Kara, 500 bin indirme alan uygulamanın verilerinin de buna bağlı olarak yapay zeka desteğiyle genişlediğinin altını çizerek, veri tabanına sürekli yeni bitkiler ve hastalıklar eklediklerini anlattı.

        Sanal gerçeklik gözlüğü için uygulamayı geliştirmeye başladıklarına işaret eden Kara, "Kullanıcı, sanal gerçeklik gözlüğüyle beraber anlık olarak bitkiler hakkında bilgi edinsin istiyoruz. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Hedeflerinin her zaman dünyaya açılmak olduğunun altını çizen Kara, "Giresun'da geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç edip ülkemize döviz kazandırmak en büyük hedefimiz." dedi.

        Emrah Kara, Teknopark ve Giresun Üniversitesi işbirliğinde fındık alanında da kaliteyi artırmaya yönelik yakın zamanda çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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