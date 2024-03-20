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        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor (2)

        ÖTV'SİZVE KDV'SİZ MAZOT ÇAĞRISI YAPTI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki programı sonrası kara yoluyla Giresun'a geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:00
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        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor (2)
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        ÖTV'SİZVE KDV'SİZ MAZOT ÇAĞRISI YAPTI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki programı sonrası kara yoluyla Giresun'a geçti. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katılan Özel, parti otobüsü üzerinden konuştu, seçimlerde belediye başkan adaylarına destek istedi.

        Fındık üreticisine ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilmesi çağrısı yapan Özel, "Burası, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği yer. Ancak fındık üreticisinin derdi, tasası bitmiyor. 4 liralık mazot 19 lira olmuştu, 'Güvenin kardeşinize; dolar düşecek, mazot düşecek, enflasyon düşecek, girdi maliyetleri düşecek' diyorlardı. Mazot Burdur'dayken 40 liraydı, Isparta'daydım 41 liraydı, Antalya'da 42 oldu, dün Artvin'de 43'tü, bugün 44 liraya dayandı. Çiftçinin, köylünün artık bıçak kemiğine dayandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüler, memleketin en büyük çilesini çekiyorlar. Buna Giresun'dan bir itiraz yükseltmek gerekiyor. 44 lira mazotla tarım olmaz. Fındıkçılık ve geçim olmaz. Uzun süredir unutturdukları bir şey var; ÖTV ve KDV. Ege kıyılarındaki Antalya'daki lüks yatlara, gezinti teknelerine, denizlerdeki gemilere ÖTV'siz, KDV'siz verilen mazotun bugün 44 liradan çiftçiye verilmesi kabul edilemez. Buradan her söylediğime kulp takan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; bugün ÖTV'siz, KDV'siz mazot 27 lira. Fındık üreticisine ve ulaştırmada çalışanlara, kamyonculara ve taksicilere ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilmesinin çağrısını yapıyorum ve sana sesleniyorum; hodri meydan, açalım Meclis'i düşürelim ÖTV ve KDV'yi güldürelim yüzleri" dedi.

        'FINDIKTAN HAKKINIZI ALSANIZ SIRTINIZ YERE GELMEZ'

        Türkiye'nin fındık üretiminde dünya pazarının yüzde 70'ini elinde bulundurduğunu, üreticinin hakkını alamadığını söyleyen Özel, "Fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 70'i bizde. Basit bir hesapla 100 milyar dolarlık pazarın bizde olması gerekirken, dünya devlerinden bize kalan 2 milyar dolar. Fındıktan hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun Trabzon bu fındıktan hakkını alsa, sizin sırtınız yere gelmez. Dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Çok önemli gördüğümüz diğer bir sorun; alan bazlı destekleme bununla dönüme 170 lira veriyor. 10 dönüm bahçe olsa bin 700 lira eder. Bunu 10 yıldır aynı veriyor. 10 yıl önce mazot 2 lira 60 kuruş idi. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Bu alan bazlı desteğin önce derhal artırılması, 4 dolar altındaki tüm işlemlerin menedilmesi, buna cezai yaptırım uygulanması, fındıkçının sonuna kadar arkasında durulması, banka borçlarının en az 3 yıl faizsiz yapılandırılması ve 1 yıl hiç ödemesiz olması gerekmektedir. Fındık üreticisinin sesini Giresun'dan haykırıyorum; artık yeter, sesimizi duyun" diye konuştu.

        'SAMİMİYSEN GEL, BU İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM'

        Emekli maaşına zam yapması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "Benimle kavga etmek istiyor. Sürekli sataşıyor, hakaretler atıyor, iftiralar ediyor. Ona şunu söyledim; tamam seninle kavga edeceğim ama senin o çok istediğin kibrit siyaseti üzerinden değil, mezhep siyaseti üzerinden de değil, o konudan, bu konudan değil. Seninle emekli için, emekçi için, esnaf için kavga edeceğim. Memlekette zam var, hayat pahalılığı var, yoksulluk var ama beyefendilerin derdi başka. Bizim işimiz, gücümüz; emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir, namusuyla çalışan vergisini veren üreticidir. Emekli için seslendim; hiç duymadı şimdi hazırlık yapıyor. Şimdi de ‘Siz oyu bana verin seçimden sonra emeklinin durumuna bakacağım' diyor. Yok öyle yağma. Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da kameraların önünde sana sesleniyorum, son hafta, 'Söz veririm' diyormuşsun, söze karnımız tok. Sana çağrı yapıyorum; hodri meydan. Haftaya pazartesi günü Meclis'i açalım salı günü emekliye zammı yapalım. Samimiysen gel, hadi gel, bu yüzleri güldürelim. Eğer bu zammı seçimden önce yapacaksan gelip, yapacağız. Öbür türlü zammı yapacağım siz inanın dersen, artık bu insanların boş lafa da tutulmayacak sözlere de karnı tok. Başka tarafa kardeşim, başka tarafa" dedi.

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