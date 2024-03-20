Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor (2)

ÖTV'SİZVE KDV'SİZ MAZOT ÇAĞRISI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'daki programı sonrası kara yoluyla Giresun'a geçti. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katılan Özel, parti otobüsü üzerinden konuştu, seçimlerde belediye başkan adaylarına destek istedi.

Fındık üreticisine ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilmesi çağrısı yapan Özel, "Burası, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği yer. Ancak fındık üreticisinin derdi, tasası bitmiyor. 4 liralık mazot 19 lira olmuştu, 'Güvenin kardeşinize; dolar düşecek, mazot düşecek, enflasyon düşecek, girdi maliyetleri düşecek' diyorlardı. Mazot Burdur'dayken 40 liraydı, Isparta'daydım 41 liraydı, Antalya'da 42 oldu, dün Artvin'de 43'tü, bugün 44 liraya dayandı. Çiftçinin, köylünün artık bıçak kemiğine dayandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüler, memleketin en büyük çilesini çekiyorlar. Buna Giresun'dan bir itiraz yükseltmek gerekiyor. 44 lira mazotla tarım olmaz. Fındıkçılık ve geçim olmaz. Uzun süredir unutturdukları bir şey var; ÖTV ve KDV. Ege kıyılarındaki Antalya'daki lüks yatlara, gezinti teknelerine, denizlerdeki gemilere ÖTV'siz, KDV'siz verilen mazotun bugün 44 liradan çiftçiye verilmesi kabul edilemez. Buradan her söylediğime kulp takan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; bugün ÖTV'siz, KDV'siz mazot 27 lira. Fındık üreticisine ve ulaştırmada çalışanlara, kamyonculara ve taksicilere ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilmesinin çağrısını yapıyorum ve sana sesleniyorum; hodri meydan, açalım Meclis'i düşürelim ÖTV ve KDV'yi güldürelim yüzleri" dedi.

'FINDIKTAN HAKKINIZI ALSANIZ SIRTINIZ YERE GELMEZ' Türkiye'nin fındık üretiminde dünya pazarının yüzde 70'ini elinde bulundurduğunu, üreticinin hakkını alamadığını söyleyen Özel, "Fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 70'i bizde. Basit bir hesapla 100 milyar dolarlık pazarın bizde olması gerekirken, dünya devlerinden bize kalan 2 milyar dolar. Fındıktan hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun Trabzon bu fındıktan hakkını alsa, sizin sırtınız yere gelmez. Dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Çok önemli gördüğümüz diğer bir sorun; alan bazlı destekleme bununla dönüme 170 lira veriyor. 10 dönüm bahçe olsa bin 700 lira eder. Bunu 10 yıldır aynı veriyor. 10 yıl önce mazot 2 lira 60 kuruş idi. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Bu alan bazlı desteğin önce derhal artırılması, 4 dolar altındaki tüm işlemlerin menedilmesi, buna cezai yaptırım uygulanması, fındıkçının sonuna kadar arkasında durulması, banka borçlarının en az 3 yıl faizsiz yapılandırılması ve 1 yıl hiç ödemesiz olması gerekmektedir. Fındık üreticisinin sesini Giresun'dan haykırıyorum; artık yeter, sesimizi duyun" diye konuştu.