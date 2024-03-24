Giresun'da belediye şantiyesinden demir çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Giresun'un Görele ilçesinde belediyeye ait şantiyeden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Giresun'un Görele ilçesinde belediyeye ait şantiyeden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Görele Belediyesine ait Haydarlı köyündeki şantiyeden 300 kilogram ağırlığında köprü demirlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen U.K'yi gözaltına aldı.
Çalınan demirler belediyeye teslim edildi.
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