Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.
Serdengeçti, Cumhuriyet Ortaokulu'nda "1178" nolu sandıkta oyunu kullandı.
Vali Serdengeçti, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirten Serdengeçti, "Bugün bir demokrasi bayramı. Ülkemizde olduğu gibi Giresun'da da demokrasi bayramı çok güzel şekilde tecelli ediyor." dedi.
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