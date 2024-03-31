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        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:37
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        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.

        Serdengeçti, Cumhuriyet Ortaokulu'nda "1178" nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Vali Serdengeçti, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirten Serdengeçti, "Bugün bir demokrasi bayramı. Ülkemizde olduğu gibi Giresun'da da demokrasi bayramı çok güzel şekilde tecelli ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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