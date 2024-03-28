Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, gözaltına alındı.
E.Y, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
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