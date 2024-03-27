Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.
İlçede Karademir köyü kavşağı mevkisinde, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle taşlar Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklendi.
Giresun yönünde ulaşımda aksamalar meydana gelen yolda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Karayolları ekipleri tarafından taşlardan temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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