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        Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:17
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        Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İlçede Karademir köyü kavşağı mevkisinde, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle taşlar Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklendi.

        Giresun yönünde ulaşımda aksamalar meydana gelen yolda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Karayolları ekipleri tarafından taşlardan temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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