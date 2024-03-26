Yamaçta otlayan büyükbaşları balkondan komuta ettiği dronla ahıra getirdi

GİRESUN’da direksiyon eğitmeni Faruk İlyasoğlu’nun (24), balkondan komuta ettiği dron ile otlayan büyükbaşları ahıra getirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte direksiyon eğitmenliği yapan ve hafta sonlarını geçirdiği Sultaniye köyünde besicilikle uğraşan ailesine yardım eden Faruk İlyasoğlu’dan annesi, yamaçta otlayan büyükbaşları ahıra getirmesini istedi. Balkona çıkan İlyasoğlu, uçurduğu dronu hayvanlara yaklaştırıp onları yönlendirerek ahıra gelmelerini sağladı. İlyasoğlu, yine dron ile kayda aldığı bu anları, sosyal medya hesabından “Her köye gittiğimde inekleri al diyen anneme oturduğum yerden almam şoku” notuyla paylaştı. Görüntüler takipçilerin, yoğun ilgisini görüp, beğeni topladı.