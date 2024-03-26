Espiye'de depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi
Espiye Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç ve depremzede aileler için iftar programı düzenledi.
Espiye Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç ve depremzede aileler için iftar programı düzenledi.
Bir restoranda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okudu, Espiye Müftüsü Osman Gülbe dua etti.
Kaymakam Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, "Dünya Yetim Günü" dolayısıyla ilçede yardıma muhtaç aileler ile depremzede aileleri bir araya getirmek için iftar programı düzenlendiğini söyledi.
Tengir, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.
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