Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi

        Espiye Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç ve depremzede aileler için iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Espiye Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç ve depremzede aileler için iftar programı düzenledi.

        Bir restoranda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okudu, Espiye Müftüsü Osman Gülbe dua etti.

        Kaymakam Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, "Dünya Yetim Günü" dolayısıyla ilçede yardıma muhtaç aileler ile depremzede aileleri bir araya getirmek için iftar programı düzenlendiğini söyledi.

        Tengir, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Giresun'da sürdürdü
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Giresun'da sürdürdü
        Görele Belediyesi okullara spor malzemeleri hibe etti
        Görele Belediyesi okullara spor malzemeleri hibe etti
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu
        Okul öncesi öğretmeni çocuklar için hikayeler yazıyor
        Okul öncesi öğretmeni çocuklar için hikayeler yazıyor
        Giresun'da belediye şantiyesinden demir çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...
        Giresun'da belediye şantiyesinden demir çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...
        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı