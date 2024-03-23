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        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:17
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        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
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        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.G, Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde, "basit yaralama" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ise merkeze bağlı Sarvan köyünde yakalandı.

        Bu kişiler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi de Keşap ilçesine bağlı Güneyköy'de gözaltına aldı. T.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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