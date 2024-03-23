Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi de Keşap ilçesine bağlı Güneyköy'de gözaltına aldı. T.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu kişiler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.G, Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde, "basit yaralama" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ise merkeze bağlı Sarvan köyünde yakalandı.

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