Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu

Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu.

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