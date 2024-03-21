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        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu

        Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:32
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        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu
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        Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu.

        Müftü Osman Gülbe, gazetecilere, yardım paketlerinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gülbe, 310 kolinin hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Bu mübarek ramazan ayını kardeşlerimizle gönül hoşluğu içinde yaşamak istedik. Allah yaptığımız yardımları kabul eylesin." dedi.

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