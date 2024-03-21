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        Giresun'da DOKAP değerlendirme toplantısı yapıldı

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresinin Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:29
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        Giresun'da DOKAP değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresinin Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Piraziz ilçesindeki DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile diğer ilgililer katıldı.

        Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, Giresun'da gerçekleştirilen ve planlanan projelerin, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, DOKAP desteğiyle kentin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi çeşitli sektörlerde önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı.

        Toplantıda sunum gerçekleştiren DOKAP Başkanı Gültekin, 2014-2022 arasında Giresun'da turizm, tarım, eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde uygulanan toplam 109 proje için 143,8 milyon lira destek sağlandığını aktardı.

        Bu desteklerle bölgenin kalkınma hızının artırıldığını kaydeden Gültekin, bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Gültekin, 2023 yılı itibarıyla Giresun'da turizm, tarım, kültür ve sulama sektörlerinde 27 yeni proje için 52,2 milyon lira tutarında destek verildiğini ifade ederek, bu projeler arasında sulama suyu tesislerinin onarımı, maviyemiş ve aronya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gibi önemli girişimlerin yer aldığını söyledi.

        Bu yıl için ise aynı sektörlerde planlanan 20 proje için 74,9 milyon lira tutarında proje teklifinde bulunulduğu bilgisini veren Gültekin, öne çıkan projeler arasında endemik bitkilerin sektöre kazandırılması, kabuklu meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mikro çoğaltım yöntemiyle fındık fidanı üretiminde modernizasyonun yer aldığını aktardı.

        Gültekin, kentte Yeşil Yol Projesi kapsamında gerçekleştirilen 36 proje ile toplam 262,30 kilometre yol imalatı ve 2 köprü yapımının tamamlandığını kaydetti.

        Turizm ve kültür alanında yapılan çalışmalarla 5 turizm merkezi ile 1 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi oluşturulduğuna işaret eden Gültekin, bu alanlarda turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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