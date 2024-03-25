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        Görele Belediyesi okullara spor malzemeleri hibe etti

        Görele Belediyesince ilçedeki okullara spor malzemeleri hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:38
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        Görele Belediyesi okullara spor malzemeleri hibe etti
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        Görele Belediyesince ilçedeki okullara spor malzemeleri hibe edildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, gazetecilere, öğretmen ve öğrencilerden, futbol ve basketbol topları, satranç takımlarının da aralarında bulunduğu spor malzemeleri talepleri aldıklarını söyledi.

        Taleplere kayıtsız kalmadıklarını, gereken desteğin sağlandığını belirten Süleymanoğlu, "İlçemizde öğrencilerimizin eğitim hayatlarının daha kaliteli olması, genç kardeşlerimizin spor yapma imkanlarının artırılması için okullarımıza spor malzemelerini teslim ettik. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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