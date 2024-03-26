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        Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spor kompleksi ve galericiler sitesine dönüştü

        Giresun'da 40 yıllık çöp sahası üzerindeki alana uygulanan Galericiler Sitesi ve Spor Kompleksi hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:49
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        Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spor kompleksi ve galericiler sitesine dönüştü
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        Giresun'da 40 yıllık çöp sahası üzerindeki alana uygulanan Galericiler Sitesi ve Spor Kompleksi hizmete sunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesi karşısındaki çöp sahası üzerine uygulanan projede 160 bin metreküp çöp kaldırıldı.

        Proje kapsamında iş yerlerinin yanı sıra şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için park ve sporseverler için de modern spor alanları oluşturuldu.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin sadece şehrin fiziki görünümünü değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini de yükselttiğini belirtti.

        Giresun'un artık sadece bir yerleşim yeri olmanın ötesinde olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, "Şehrimiz keyifli ve aktif bir yaşam tarzı sunan bir merkez haline geliyor. Bu projelerimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve refahı için büyük önem taşıyor. Gelecek dönemlerde de benzer nitelikte çalışmalarımız artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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