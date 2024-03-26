Giresun'da 40 yıllık çöp alanı spor kompleksi ve galericiler sitesine dönüştü

Giresun'da 40 yıllık çöp sahası üzerindeki alana uygulanan Galericiler Sitesi ve Spor Kompleksi hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesi karşısındaki çöp sahası üzerine uygulanan projede 160 bin metreküp çöp kaldırıldı.

Proje kapsamında iş yerlerinin yanı sıra şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için park ve sporseverler için de modern spor alanları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin sadece şehrin fiziki görünümünü değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini de yükselttiğini belirtti.