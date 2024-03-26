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        Giresun Valiliğinden sahipsiz hayvanlar hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:

        Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:42 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:42
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        Giresun Valiliğinden sahipsiz hayvanlar hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:
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        Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sahipsiz hayvanlar ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber, paylaşım ve iddialarla alakalı açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Hem halk sağlığı ve can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların korunması amacıyla icra edilen çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun sürdürülmesinin Valilikçe yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mevzuata aykırı yapıldığı iddia edilen tüm faaliyet ve ihbarlar titizlikle incelenmekte ve gerek görülen hallerde araştırma ve soruşturma işlemleri de yürütülmektedir. Özellikle son birkaç gün içinde ilimizin farklı yerlerinde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialar da bu kapsamda değerlendirilerek Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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