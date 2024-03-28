Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçenin Elmalı köyünde R.K. idaresindeki 28 NB 169 plakalı minibüs devrildi.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Turgut, Durmuş ve Durdane Karahasan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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