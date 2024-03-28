Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Elmalı köyünde R.K. idaresindeki 28 NB 169 plakalı minibüs devrildi.

        Kazada, sürücü ve beraberindeki Turgut, Durmuş ve Durdane Karahasan yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı
        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı
        Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Görele'de "Aynalı Çarşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Görele'de "Aynalı Çarşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Giresun'da uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Giresun'da uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı
        Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı