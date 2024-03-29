Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Güllü ve Mehmet Kır (79), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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