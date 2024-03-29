Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Ofran plajı mevkiinde İlyas Kır (60) idaresindeki 41 DE 024 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin beton ayağına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Güllü ve Mehmet Kır (79), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan 59 yaşındaki Güllü Kır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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