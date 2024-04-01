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        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi CHP'li Karadere oldu

        GİRESUN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Fuat Köse belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:29 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:30
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        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi CHP'li Karadere oldu
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        GİRESUN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Fuat Köse belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 8’inde AK Parti, 4'ünde CHP, 2'sinde MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi 1’er belediye başkanlığı kazandı. Espiye ilçesinde farklı partilerden aday olan iki kardeşin rekabetinde AK Parti’li Mustafa Karadere’nin (59) kaybettiği seçimin kazananı CHP’li Erol Karadere (55) oldu.

        Giresun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Fuat Köse belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 8 aday seçimi önde tamamlarken, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti ve Saadet Parti'nden 1'er aday belediye başkanlığı kazandı.

        Alucra’da AK Parti'li Faruk Demirağ, Bulancak’ta CHP'li Necmi Sıbıç, Çamoluk’ta AK Parti'li Ergün Bakırhan, Çanakçı’da Saadet Parti'li Tuncay Kasım, Dereli’de AK Parti'li Kazım Zeki Şenlikoğlu, Doğankent’te AK Parti'li Rüşan Özden, Espiye’de CHP’li Erol Karadere, Eynesil’de MHP’li Barış Güdük, Görele’de CHP’li Hasbi Dede, Güce’de AK Parti'li Aytekin Boduroğlu, Keşap’ta AK Parti'li Tuncay Muhammet Arışan, Piraziz’de AK Parti'li Mahmut Esat Ayyıldız, Şebinkarahisar’da AK Parti'li Ömer Şentürk, Tirebolu’da İYİ Parti'li Bülent Kara, Yağlıdere’de MHP'li Yaşar İbaş, seçimin galibi oldu.

        RAKİP KARDEŞLERİN GALİBİ CHP’Lİ EROL KARADERE

        Bu arada Espiye ilçesinde yarışan ve mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Karadere (59) ile kardeşi CHP’den aday gösterilen kardeşi Erol Karadere’nin (55) CHP’den aday gösterilmesi aileyi böldü. 2004 ve 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de AK Parti'den Espiye Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve bu seçimde ağabeyinin yerine aday gösterilmeyince CHP’ye geçen Erol Karadere, 15 bin 770 seçmenin bulunduğu ilçede oyların büyük bölümünü alarak ağabeyinden görevi devraldı.

        FUAT KÖSE KİMDİR

        Giresun’da 1973 yılında dünyaya gelen Fuat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ticaret, siyaset ve spor camiaları içinde sporcu ve yönetici olarak bulunan Köse, Kadınlar Futbolu 1'nci Ligde mücadele eden Giresun Sanayispor takımında başkanlık yaptı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Giresun Belediye meclis üyesi oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Fuat Köse’nin, çelik sanayi üzerine faaliyet gösteren iş yeri bulunuyor. (DHA

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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