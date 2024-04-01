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        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da, "Kültür Dostu Okul Projesi" kapsamında oluşturulan sınıf dışı mekanlarda anaokulu öğrencilerine geleneksel oyunlar anlatılıyor, el yapımı oyuncaklarla oynamaları teşvik ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:54
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        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da, "Kültür Dostu Okul Projesi" kapsamında oluşturulan sınıf dışı mekanlarda anaokulu öğrencilerine geleneksel oyunlar anlatılıyor, el yapımı oyuncaklarla oynamaları teşvik ediliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 387 öğrencinin eğitim gördüğü Fındıkyurdu Anaokulunca 3-6 yaş grubu okul öncesi grubuna yönelik hazırlanan proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklendi.

        Yaklaşık 700 bin lira maliyetle bir yıl önce hayata geçirilen projeyle okulda oyuncak müzesi, masal evi ve drama salonu da bulunan kış bahçesi oluşturuldu.

        Yakar top, beş taş, kör ebe gibi geleneksel oyunları öğrenen çocuklar, yöre kültürünü yansıtan el yapımı oyuncaklarla oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

        Kentteki diğer anaokulları dahil yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Okul Müdürü Nilüfer Cebeci, AA muhabirine, masal, oyun ve oyuncakların çocukların eğitiminde önemli olduğunu söyledi.

        Bunun için "Benim kültürüm, benim masalım, benim oyunum, benim oyuncağım" sloganıyla proje hazırladıklarını ifade eden Cebeci, "Çocuklarımıza, geçmiş ile bugünü birleştiren kültürel mirası aktarmayı hedefledik." dedi.

        Cebeci, mekanların ilgi çekici olduğunu anlatarak, "Zaten temel unsur çocukların ilgi odağını toplamak. Mekanların somut olması çocukların oldukça dikkatini çekiyor." diye konuştu.

        Masal evine adım attıklarında çocukların adeta bir masal dünyasına girdiğini belirten Cebeci, şöyle devam etti:

        "Kendine ait bir mekanda tam konsantre oluyor çünkü tüm uyarıcılar, tüm materyaller çocuğun gelişim düzeyine uygun planlanmış, tasarlarmış ve oluşturulmuş durumda. Çocuklar oyuncaklardan tutun da kitaplarla bütünleşmekten, kostümlerle kendilerine ait bir mekanda bulunmaktan mutlular, rahat konsantre oluyorlar. Bu da onların gelişimlerini oldukça destekliyor."

        - "Geçmişi bugüne taşıyan kültürel imgeler var"

        Cebeci, oyuncak müzesinde Giresun'u anlatan fındık aracı, daktilo, minyatür fotoğraf makinesi, kamyonet gibi el yapımı ahşap oyuncaklar olduğunu dile getirerek, "Geçmişi bugüne taşıyan kültürel imgeler var. Unutulan bazı oyuncakların yanı sıra günümüzde hala çocukların oynadığı oyuncaklar da var. Karadeniz kızı var, bahçe tarımında kullanılan aletlerin oyuncağı var." ifadelerini kullandı.

        Oyuncakların bir kısmının geçmişte sosyal hayatta kullanılan ürünlerin minyatürleri olduğunu ifade eden Cebeci, oyuncak müzesinin yeni materyallerle zenginleşmeye devam ettiğini söyledi.

        Rehber öğretmenlerin bu alanlarda terapi yaptığını belirten Cebeci, özel eğitim öğrencileri için de alanın çok uygun olduğunu ifade etti.

        "Kültür Dostu Okul" adının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini anlatan Cebeci, masal evine, projede emeği olan ve geçen yıl 35 yaşında hayatını kaybeden öğretmen Berrin Çayan Tekoğlu'nun adını verdiklerini kaydetti.

        Nilüfer Cebeci, e-twinning projesiyle çalışmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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