Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı
Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yılında anıldı.
Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yılında anıldı.
Topal Osman Ağa'nın vefatının 101. yılı dolayısıyla ilk anma töreni, Osman Ağa Meydanı'nda yapıldı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenkler konuldu.
Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi.
Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anma törenine, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.