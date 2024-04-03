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        Espiye'de Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla yardımda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:29
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        Espiye'de Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla yardımda bulunuldu.

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, gazetecilere, Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşların destekleriyle bayram öncesi ilçedeki yardıma muhtaç 105 kişiye giyecek desteği sağlandığını belirtti.

        Danimarka'daki Türk vatandaşları ile Espiye halkı arasında gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Gülbe, destekleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Gülbe, yardım organizasyonuna katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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