Espiye'de Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu

Gülbe, yardım organizasyonuna katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Danimarka'daki Türk vatandaşları ile Espiye halkı arasında gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Gülbe, destekleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, Danimarka ve Espiye Türk Diyanet Vakıfları işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla yardımda bulunuldu.

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