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        Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

        GİRESUN'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerleri kırarak deniz kıyısına yuvarlandığı kazada sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:50 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:55
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        Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
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        GİRESUN'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerleri kırarak deniz kıyısına yuvarlandığı kazada sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti. 

        Kaza saat 15.45'te ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Uzuncakum mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Osman Almacı idaresindeki 61 DL 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından denize kıyısına yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü Osman Almacı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Almacı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Keşap Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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