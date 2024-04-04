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        Beşiktaş'taki yangında ölen baba ile oğlunun cenazeleri Giresun'da defnedildi

        İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Yılmaz ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:44
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        Beşiktaş'taki yangında ölen baba ile oğlunun cenazeleri Giresun'da defnedildi
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        İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Yılmaz ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

        Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan 59 yaşındaki Yılmaz ve 36 yaşındaki oğlu Akın Kıhrı için Tirebolu ilçesine bağlı Menderes köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene aile yakınlarının yanı sıra Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve vatandaşlar katıldı.

        Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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