Beşiktaş'taki yangında ölen baba ile oğlunun cenazeleri Giresun'da defnedildi

Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan 59 yaşındaki Yılmaz ve 36 yaşındaki oğlu Akın Kıhrı için Tirebolu ilçesine bağlı Menderes köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Yılmaz ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

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