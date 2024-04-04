Keşap Belediye Başkanı Arışan görevine başladı

AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Tuncay Muhammet Arışan, görevine başladı.

Mazbatasını dün alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, "Daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettik. Bunun için çok çalışacağız." dedi.