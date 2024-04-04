Keşap Belediye Başkanı Arışan görevine başladı
AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Tuncay Muhammet Arışan, görevine başladı.
AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Tuncay Muhammet Arışan, görevine başladı.
Mazbatasını dün alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi.
Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, "Daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettik. Bunun için çok çalışacağız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.