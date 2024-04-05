Giresun'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan S.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.