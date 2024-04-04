Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı
Giresun'da tedavi ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.
Giresun'da tedavi ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce 3'ü yaralı 2'sinde de genel durum bozukluğu görülen 5 baykuş yavrusunu merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde vatandaşlardan teslim aldı.
Ekipler, tedavinin ardından uçabilecek duruma gelen yavrulardan 4'ünü Bulancak ilçesinde doğaya saldı.
Bir yavrunun rehabilitasyonu ise devam ediyor.
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