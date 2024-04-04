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        Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı

        Giresun'da tedavi ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:16
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        Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı
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        Giresun'da tedavi ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce 3'ü yaralı 2'sinde de genel durum bozukluğu görülen 5 baykuş yavrusunu merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde vatandaşlardan teslim aldı.

        Ekipler, tedavinin ardından uçabilecek duruma gelen yavrulardan 4'ünü Bulancak ilçesinde doğaya saldı.

        Bir yavrunun rehabilitasyonu ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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