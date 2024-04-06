Giresun'da ağaç keserken yamaçtan yuvarlanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Giresun'da ağaç kestiği sırada yamaçtan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giresun'da ağaç kestiği sırada yamaçtan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gedikkaya Mahallesi'ndeki arazide ağaç kesen Mustafa Bilgili, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, yamaçtan halat yardımıyla Bilgili'nin düştüğü çalılık alana indi.
Bulunduğu yerden kurtarılan Bilgili, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Mustafa Bilgili'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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