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        Giresun'da ağaç keserken yamaçtan yuvarlanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Giresun'da ağaç kestiği sırada yamaçtan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:46
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        Giresun'da ağaç keserken yamaçtan yuvarlanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Giresun'da ağaç kestiği sırada yamaçtan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gedikkaya Mahallesi'ndeki arazide ağaç kesen Mustafa Bilgili, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, yamaçtan halat yardımıyla Bilgili'nin düştüğü çalılık alana indi.

        Bulunduğu yerden kurtarılan Bilgili, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Mustafa Bilgili'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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