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        Bulancak'ta iftar programı düzenlendi

        Bulancak Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:29
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        Bulancak'ta iftar programı düzenlendi
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        Bulancak Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.

        İlçe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sıbıç, birlikteliğin en güzel örneklerini ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

        Hep birlikte Bulancak'a hizmet edeceklerini belirten Sıbıç, "Kimseyi ötekileştirmeden ve uzaklaştırmadan Bulancak'a hizmet edeceğiz. Hem cuma günü hem de Kadir Gecesi gibi mübarek ve güzel bir gecede sergilediğimiz bu beraberliğimiz daim olsun. Gecemiz mübarek olsun." dedi.

        İftara, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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