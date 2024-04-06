Espiye'de iftar programı düzenlendi

Programa, CHP Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Karadere, ramazanda insanların kardeşlik ve barış duygularıyla aynı sofra etrafında toplandığını belirterek, "Ramazanın sonuna yaklaştığımız şu günlerde Ramazan Bayramı'nın güzellikle geçmesini diliyorum. Bayramınızı da şimdiden kutluyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, bir düğün salonunda organize edilen iftar programında Espiye'de yaşayan Yağlıderelilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.