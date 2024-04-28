Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dilber'in, il müdürü Muhammet Angın'dan başta kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele olmak üzere yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Dilber'in, Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kahverengi kokarca predatörü Samuray arısı üretim laboratuvarında incelemelerde bulunduğu ifade edildi.