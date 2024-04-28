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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:56
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan

        Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 85 Mert Han Kurt), Furkan Kütük, Şahin Dik (90+3 Ali Emirhan Akçay), Kasım Alperen Köşker (Dk. 75 Furkan Arda Kabaca)

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Samed Onur), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk. 46 Bülent Uzun), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 46 Burak Süleyman), Murat Cem Akpınar, Del Valle, Roshi (Dk. 65 Dimitrov), Ndlovu (Dk. 65 Koray Kılınç)

        Goller: Dk. 14 Kasım Alperen Köşker, Dk. 25 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Dk. 16 ve 90+6 Hasan Kılıç, Dk. 90 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 50 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor), Dk. 74 Bülent Uzun, Dk. 80 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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