Giresunspor - Sakaryaspor: 2-3
STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu TaştanGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Enishan Ceylan (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Fatih Tokail, Selahattin Altay, Güner Mumcu Taştan
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Enishan Ceylan (Dk. 85 Mert Han Kurt), Furkan Kütük, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 90+3 Emirhan Akçay), Alperen Köşker (Dk. 75 Arda Kabaca)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Samed Onur), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk. 46 Bülent Uzun), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 65 Dimitrov), Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt (Dk. 46 Burak Süleyman), Del Valle, Ndlovu (Dk. 65 Koray Kılınç)
GOLLER: Dk. 14 Alperen Köşker, Dk. 25 Şahin Dik (Giresunspor), Dk. 16 ve Dk. 90+6 Hasan Kılıç, Dk. 90 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
SARI KATLAR: Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin (Giresunspor) Bülent Uzun, Burak Süleyman (Sakaryaspor)
1’inci Lig'in 32'inci haftasında evinde Sakaryaspor'u konuk eden Giresunspor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
14’üncü dakikada Talha Ülvan’ın rakip ceza alanına yaptığı ortaya altıpasta bulunan Alperen Köşker, yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
16’ncı dakikada Sakaryaspor’da sağ kanattan içeriye yapılan ortada Erdi Dikmen yükseldi. Erdi’den seken topu Hasan Kılıç, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
25’inci dakikada Giresunspor’da Enishan Ceylan, sağ kanattan kale önünde ortayı yaptı. Geriden gelen Şahin Dik, topun gelişine vurarak toplu ağlara yolladı: 2-1
İlk yarı Giresunpor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
59’uncu dakikada ceza sahasının sağ köşesinden Alperen Köşker’in çektiği sert şutu kaleci Cihan çelerek topu uzaklaştırdı.
82’nci dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Hasan Kılıç, bomboş pozisyonda topu kale dibinden auta gönderdi.
90’ıncı dakikada Giresunsporlu oyuncuların uzaklaştıramadığı topa son dokunan Erdi Dikmen, takımına beraberliği getirdi: 2-2.
90+6’ncı dakikada kullanılan korner atışında kafayı vuran Hasan Kılıç, takımını öne geçiren golü attı: 2-3.
Karşılaşmadan Sakaryaspor 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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