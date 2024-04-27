Giresun'da tefecilere yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen A.R.Z, Y.Z, A.H.Z. ve F.Z'yi yakaladı.
Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, GSM hattı, dizüstü bilgisayar, hafıza kartları, 181 senet, 14 tapu senedi, 44 ziynet eşyası, 65 bin 718 lira, kredi ödeme planı, 2 vekaletname, oto alım sözleşmesi ve çeşitli notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.