Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da tefecilere yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da tefecilere yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen A.R.Z, Y.Z, A.H.Z. ve F.Z'yi yakaladı.

        Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, GSM hattı, dizüstü bilgisayar, hafıza kartları, 181 senet, 14 tapu senedi, 44 ziynet eşyası, 65 bin 718 lira, kredi ödeme planı, 2 vekaletname, oto alım sözleşmesi ve çeşitli notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kardeş kardeşe kıydı! Kanlı arazi!
        Kardeş kardeşe kıydı! Kanlı arazi!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Giresun merkezli 6 ilde terör operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Giresun merkezli 6 ilde terör operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı; karı- kocayı ölüm ayırdı
        Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı; karı- kocayı ölüm ayırdı
        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Bodrum'dan köyüne dönen kadın devlet desteğiyle mandıra kurdu
        Bodrum'dan köyüne dönen kadın devlet desteğiyle mandıra kurdu
        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı