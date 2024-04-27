Giresun'da tefecilere yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, GSM hattı, dizüstü bilgisayar, hafıza kartları, 181 senet, 14 tapu senedi, 44 ziynet eşyası, 65 bin 718 lira, kredi ödeme planı, 2 vekaletname, oto alım sözleşmesi ve çeşitli notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulancak Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen A.R.Z, Y.Z, A.H.Z. ve F.Z'yi yakaladı.

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