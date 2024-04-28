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        17 yaşındaki sürücü, ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücü Buğrahan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:10
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        17 yaşındaki sürücü, ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı
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        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücü Buğrahan H. (17), gizli olarak aldığı ağabeyine ait otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

        Kaza, dün öğleden sonra Tamzara Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Buğrahan H.'nin ağabeyinden habersiz olarak alıdğı 03 SJ 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolda ters dönerek duran araçtaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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