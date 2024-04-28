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        Giresunspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:59
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        Giresunspor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

        Güller, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, son dakikalarda yedikleri gollerle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

        Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Güller, "Son dakikalarda yediğimiz gollerle sahadan mağlup ayrıldık. Bu maç kendi adımıza kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bunun için üzgünüz." dedi.

        Genç bir kadrolarının bulunduğunu ifade eden Güller, "Kulübümüzün içinde bulunduğu duruma rağmen ligi bırakmadan en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Giresunspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çabalıyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Onlar ellerinden geldiği kadar mücadele ediyor. Bazen saha içerisinde yaptığınız hataları önleme adına elden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Karslı, bazı maçların izahlarının çok güç olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

        "Bazı maçlar vardır. İzahı yapılabilir. Taktik, teknik, performans olarak değerlendirilebilirsiniz. Ama bazı maçlar vardır, bugün olduğu gibi değerlendirmesi çok güç olabilir. Mağlup durumdaydık, 90'dan sonra 2 golle galip geldik. Üç puan aldık. Çok güzel bir oyun muydu, hayır değildi. Bazen kötü oynarsınız, 3 puan alırsınız. Bu onlardan bir tanesiydi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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