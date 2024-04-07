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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:53
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

        İlçenin Güneyköy köyünde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüphelilere ait 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.Ö, A.Ö, F.Ö. ve C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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