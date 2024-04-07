Eynesil'de iftar programı düzenlendi

Giresun'un Eynesil ilçesinde İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Bu yıl 11. kez düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar yemeğinin ardından dualar edildi.

Dernek Başkanı Ramazan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programa, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Eynesil'e bağlı Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, okul mensupları ile mezunları ve davetliler katıldı.