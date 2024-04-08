Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sıbıç, mesajında, bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Huzur ve bereket ortamının bundan sonra da artarak devam etmesini Allah'tan dileyen Sıbıç, şunları kaydetti:

"Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, 'ben'i, 'biz' yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanıbaşımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel ve güzel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle sunabilmeliyiz. Farklı düşüncelerden dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Bulancak halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum."